Arzúa abre ata o un de xuño a preinscrición do programa para conciliar

Arzúa. Achégase o verán e con el os concellos apuran os seus programas de conciliación familiar e laboral con ánimo de botarlle unha man aos pais e nais durante as vacacións dos pequenos. É o caso do goberno local de Arzúa, que vén de abrir o prazo de preinscrición de XogArzúa, dirixido a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 4 e os 12 anos. O período para anotarse rematará o día un de xuño e é preferible usar a sede electrónica do Concello para apuntarse.

A inicativa dará comezo o vindeiro día 28 de xuño e finalizará o 3 de setembro. Haberá diversos horarios de entrada e saída dos menores en función das necesidades das familias. No caso de que se rexistren máis solicitudes que prazas existentes “outorgaranse estas seguindo o criterio técnico das profesionais do CIM e valorando tamén o empadroamento no municipio do usuario do programa e a coincidencia do horario laboral dos proxenitores co período no que se desenvolve”, apunta o goberno local.

O obxectivo deste programa, tal e como sinalan fontes municipais, é participar no seu desenvolvemento educativo: respecto pola contorna, polos compañeiros, a igualdade, a cooperación mutua e o crecemento persoal a través do xogo, obradoiros e moitas outras iniciativas.

Dende o Concello explican asimesmo que haberá catro quendas para anotarse e un mesmo neno ou nena pode facelo en todas: do 28 de xuño ao 15 de xullo, do 19 ao 30 de xullo, do 2 ao 13 de agosto e do 17 ao 3 de setembro. A.P.