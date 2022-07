Arzúa dá por finalizado o obradoiro de emprego que formou a 20 persoas

Arzúa. Este xoves a casa da cultura de Arzúa acolleu o acto de clausura do obradoiro de emprego que durante os últimos nove meses permitiu a formación de 20 persoas dos concellos de Arzúa, Boimorto e Santiso en Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería.

O certificado que acredita a formación desta vintena de alumnos e que suporá un aliciente para a súa incorporación ao mercado laboral foi entregado por un representante da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Por suposto estivo presente o alcalde arzuán, José Luis García, e tamén os rexedores de Santiso e Boimorto, beneficiarios igualmente deste taller de emprego. En representación do concello de Arzúa tamén fixeron acto de presenza a concelleira de Obras e Turismo, Begoña Balado, e a responsable do departamento de Cultura, Aurora Varela.

Ademais da formación específica correspondente ao certificado de profesionalidade, os alumnos-traballadores, oito deles do municipio arzuán, recibiron formación en diferentes campos como a informática, sensibilización ambiental, sensibilización e igualdade de xénero, prevención de riscos laborais, orientación e xestión empresarial, entre outros.

Este taller de emprego non permitiu só que os alumnos acadasen o certificado de profesionalidade en Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería, senón que deixa nos concellos unha serie de actuacións que poñen en valor e embelecen os seus espazos naturais. No caso de Arzúa, así queda plasmado na área recreativa de Ribadiso onde procederon á limpeza e desbroce da zona, entre outros traballos. O alcalde destacou “a importancia de apostar polo emprego e a formación”. C.E.