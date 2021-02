Arzúa protagoniza un capítulo da nova serie de Rubén Riós

O coñecido actor e produtor ourensán Rubén Riós non para de traballar a pesar das dificultades que a pandemia supón á hora de artellar unha rodaxe. Cando aínda está a soar o seu nome por toda Galicia con motivo da serie-documental Camiñantes do noso, o artista presentará hoxe venres a primeira entrega de Arrieiros somos, o seu novo traballo. Un audiovisual no que o municipio de Arzúa será protagonista nun dos capítulos.

O equipo de rodaxe da produtora Claqueta Coqueta e La sombra estudios desprazouse o pasado 18 de xaneiro ata a vila arzuá para entrevistar á veciñanza. E é que nesta miniserie documental Rubén Riós percorre varios lugares de Galicia manténdose así a esencia de Camiñantes do noso pero con moitas novidades, posto que se adentra máis nas relacións e no amor das persoas aos seus e ao noso. A primeira entrega desta miniserie documental, segundo veñen de confirmar fontes do Concello de Arzúa, estrearase hoxe ás 21.00 horas, na canle de Youtube Orgullo Galego. Os protagonistas desta primeira entrega de Arrieiros somos son Cecilia Camino de 92 anos e o seu fillo Manoliño de 53; unha historia que nos fará ver o amor incondicional entre nai e fillo despois de criarse sen a figura paterna e a loita e a constancia de Manoliño entre a súa discapacidade e o ámbito rural.

Hai que lembrar que a serie Camiñantes do noso adéntrase nas aldeas polas que transcorre a vía da prata do Camiño de Santiago co obxectivo de destacar a importancia da vontade, das ensinanzas, das tradicións e dos recordos dos maiores. Acadou cerca das 100.000 visualizacións en Youtube, e un grande impacto e alcance nas distintas redes sociais. Tamén se emite na TVG os sábados e domingos pola mañá.