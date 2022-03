Asetem sortea un vale de cento cincuenta euros pola campaña do Día do Pai

Melide. A Asociación de Empresarios e Comerciantes Terra de Melide, Asetem-CCA, lanza unha campaña do Día do Pai para impulsar e promover as vendas no comercio local. Esta iniciativa celebrarase dende este venres ata o propio día do pai, o sábado 19, período no que as persoas que merquen nos establecementos de proximidade asociados entrarán nun gran sorteo dun vale de 150 euros para gastar nun local hostaleiro da vila que forme parte da asociación.

Os organizadores explican que para participar neste sorteo a única condición é comprar nun comercio local asociado a Asetem e cubrir unha papeleta, que entregarán no establecemento, cos seus datos persoais.

O sorteo realizarase o vindeiro mércores 23 nas oficinas da asociación e subirase o vídeo as redes sociais. Coa afortunada ou afortunado poñeranse en contacto dende a organización empresarial para facerlle entrega do vale de 150 euros.

Indicar que as bases do sorteo están publicadas na páxina web da entidade para todos aqueles que as queiran consultar.

APOIO. Segundo explican dende a patronal melidense do comercio, “a nosa prioridade é apoiar aos nosos comercios e animar á poboación a implicarse e a mercar nos pequenos establecementos, para iso e como complemento ao sorteo por cada compra entregarase unha caixiña de cariño cunhas lambetadas para poñerlle o toque doce a esta campaña”. arca