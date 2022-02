Brión renovará vías nunha área como un campo de fútbol oficial

Brión. A Corporación brionesa aprobou por unanimidade e sen debate a proposta da alcaldía para o Plan Único de Concellos POS+2022 da Deputación da Coruña, por 426.102 euros. Desta cantidade, os 202.293 € da achega 2022 será destinados a gasto corrente e o resto para obras de reforzo do firme de varias estradas municipais.

O Concello de Brión aportará 15.390 euros á achega 2021 da Deputación (137.833,18 euros) para acometer un proxecto de reforzo do firme nos accesos a Guitiande e no viario da contorna da Urbanización do Balneario do Tremo, ambas actuacións na parroquia dos Ánxeles e dende a AC-543 Santiago-Noia. Así mesmo, reforzarase o firme dos viarios da aldea de Vioxo de Arriba, na parroquia da Luaña. En total, as tres melloras suman 8.700 metros cadrados (como un campo de fútbol). Así mesmo, o Plan Complementario, valorado en 404.497 € contempla a mellora da estrada de acceso a Babenzo (Bastavales) e a do acceso a Gosende (Os Ánxeles).

Tamén saiu adiante por unanimidade o POS+Adicional dos Gastos Sociais, 70.802 € para ampliación do persoal de Servizos Sociais e reforzo das axudas ao respiro familiar e conciliación. M.M.