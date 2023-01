Carmen Pomar imparte un taller de competencias emocionais na Efa arzuá

Arzúa. As competencias emocionais; claves para un bo desempeño laboral e un bo desenvolvemento persoal é o título da sesión que impartirá a profesora universitaria e experta en Psicoloxía Emocional Carmen Pomar este mércores na Efa Piñeiral (Arzúa).

Dita acción formativa enmárcase dentro do curso de Soft Skills que o centro de formación profesional impartirá ao longo deste mes de xaneiro e en febreiro e que ten como cometido sensibilizar aos futuros profesionais que se están a formar na Efa Piñeiral coas habilidades brandas máis demandadas nos seus entornos laborais e no desempeño das súas profesións.

Segundo indicaron dende o centro, ademais da intelixencia emocional, o alumnado da Efa Piñeiral aprenderá sobre a importancia e as dinámicas do traballo en equipo, a capacidade de organización e a necesidade de desenvolver liderazgo e habilidades comunicativas. Todo isto é moi demandado nos postos de traballo actuais. C. E.