Comeza Arzúa a recoller os plásticos agrícolas

ARZÚA. O Concello de Arzúa comezará en breve a recollida de plásticos derivados da actividade agrícola. Este servizo achegarase a todas as parroquias, polo que todos aqueles veciños que teñan plásticos e queiran desfacerse deles deben estar á hora indicada e no lugar sinalado para cada parroquia. Os residuos deben presentarse limpos e atados para facilitar o traballo, lembran dende o goberno local. Os días marcados son o 4 de novembro (Boente, Figueiroa, A Castañeda, Vilantime,Maroxo,Brandeso, Viñós, Tronceda e Dombodán). O 5 os plásticos recolleranse en Branzá, Pantiñobre, Lema, Rendal, A Mella e Viladavil. Inicialmente o día 6 o Concello pasará por Santa María, Santo Estevo, San Martiño, Oíns, Dodro e Burres. Dende o goberno solicítase colaboración por parte dos veciños, “xa que do contrario non se podería levar a bo fin esta iniciativa”, indican. Para coñecer os horarios poden chamar ao Concello (981 500 000). A.P.