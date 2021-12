Continuará este mércores a busca da sesaxenaria desaparecida en Sigüeiro

Oroso. O dispositivo de busca de María Asunción Cardama Furelos, a muller de 63 anos que desapareceu o pasado sábado en Sigüeiro, continúa sen novidades.

Neste martes a búsqueda centrouse nas zonas próximas ao lugar onde desapareceu e no río. Nel participaron patrullas da Garda Civil, efectivos da Policía Local de Oroso, membros de Protección Civil e voluntarios. Os cans de rastrexo do Grupo Cinolóxico de Ourense e os drons da Axencia Galega de Emerxencias (Axega) non puideron sumarse debido ao mal tempo.

Este mércores ás 09.00 horas retomarase o operativo, que leva buscando á muller todos os días desde o sábado 4 de decembro. O 112 informou que a muller e o seu marido chegaron ao garaxe da súa vivenda, pero cando o home regresou ao domicilio deuse conta de que ela xa non estaba. A desaparecida é delgada, mide en torno a 1.60 m, ten os ollos negros e o pelo color caoba. A última vez que foi vista levaba unha chaqueta azul clara, pantalóns vaqueiros e botas marróns. J.S.