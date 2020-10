Critican que acumule a praia fluvial de Melide as bolsas co lixo retirado

A Asociación de Troiteiros Río Furelos critica a imaxe que calquera viandante se atopará hoxe ao pasar pola praia fluvial de Melide. “Dende hai trece días pódense ver uns sacos de plástico con lixo, rodas e outros restos amontoados”, sinala o presidente da Asociación, Xabier Pazo. Calquera pode pensar, di, se está “a agromar un punto limpo incontrolado. Seguro que botará unha ollada arredor por ver se alguén está a carretar outros sacos co fin de trasladalos ao lugar que lle corresponde”, apostilla.

A explicación, aseguran dende a entidade, é que no marco do proxecto ‘Móllate polos ríos’, promovido por Adega e outras entidades, a Asociación Melidá organizou unha limpeza do Furelos a mañá do pasado 27 de setembro. Segundo datos que constan na listaxe de resultados de cada municipio, tiraron do río Furelos e das súas beiras, 500 quilos de lixo. O problema desta acción, sinala Xabier Pazo, é que non retiraron os sacos. “Ben sexan os que participaron na recollida, ben sexa o concello de Melide, que figura como colaborador da iniciativa, tiñan que ter retirado o lixo no punto limpo correspondente e non abandonalo nun lugar de paso, ocio e lecer”, denuncian. Ademais, están molestos porque “alguén, nesa acción organizada pola Asociación Melidá, deixou enriba dunha mesa da praia fluvial varios obxectos entre os que había unha bolsa grande, moi visible, na que figuraba o nome, o enderezo e o teléfono do presidente da Asociación de Troiteiros Río Furelos”, relata Xabier.

Unha vez que recibiron o aviso, explica, puxéronse en contacto telefónico cun membro da Asociación Melidá, que “recoñeceu os feitos achacándoos á rapidez coa que se retiraron da zona”, asegura. “Prometeu publicar unha desculpa nas redes sociais, desculpa que aínda estamos a agardar”, di.

Queren recalcar que a Asociación en ningún momento colaborou con esta iniciativa e insisten en que levan feito accións de limpeza nos últimos 16 anos e sempre trasladaron cos seus propios medios ou con axuda “os restos recollidos a onde lles correspondese”. Piden ao Concello ou a aos encargados de retirar o lixo que se fagan cargo.