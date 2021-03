Diversión para a cativada de Trazo da man de Paco Nogueiras e ‘Brinca Vai’

TRAZO. Os nenos e nenas do Punto de Atención á Infancia (PAI) de Trazo desfrutaron esta semana da actuación do músico e actor Paco Nogueiras, que interpretou Brinca Vai!! De aquí a acolá. Trátase dun espectáculo que forma parte da rede cultural da Deputación e que está composto por cancións, animacións e interpretacións cos ritmos e rexistros máis divertidos. Paco Nogueiras, acompañado de instrumentos, convidou aos pequenos e pequenas do municipio a desfrutar de toda unha “viaxe” cargada de humor na que a través da música se ensalza a amizade, as festas, a ecoloxía, os libros, a poesía e o respeto á nosa lingua. Este espectáculo está baseado no libro cd-dvd Brinca Vai da editorial Kalandraka e está dirixido a nenos e nenas maiores de catro anos. O obxectivo, como non, é que bailen e desfruten á vez que aprenden. A.P.