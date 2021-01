Dous médicos pola tarde, enfermeira e fisioterapeuta no dispensario de Ordes

Ordes. A xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza implantará a atención ordinaria de tarde no centro de saúde de Ordes desde o vindeiro luns 11 de xaneiro. Serán dous facultativos, unha enfermeira, un PSX (servizos) e fisioterapeuta, que atenderán aos ordenses no seu dispensario todas as tardes dos días laborables.

Esta atención vense a sumar á asistencia urxente que presta o Punto de Atención Continuada tardes e noites, ademais dos festivos. Xunto a ampliación da carteira de servizos no centro de saúde ordense hai que lembrar que a principios do pasado ano xa se incorporou unha traballadora social, sen esquecer as melloras en infraestructuras (obras en Pediatría) ou á adquisición de nova tecnoloxía sanitaria este ano, como desfibrilador, espirómetro, electrocardiógrafo, desfibrilador ou dermatoscopio, entre outros bens especializados.

Este centro de atención primaria conta cun cadro de persoal de máis de treinta profesionais e con numerosos servizos de apoio, ademais da atención de medicina de familia, pediátrica e de enfermería, como matrona, fisioterapeuta, hixienista bucodental, odontoloxía, farmacia e traballador social (este último implantado no 2020).

Os sanitarios deste centro realizan unhas 145.000 consultas ó ano para máis de 13.000 tarxetas. E no que atinxe ás baixas en pediatría, lémbrase que hai médico de familia, e tamén especialista en Tordoia. m. outeiro