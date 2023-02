Ecoloxistas advirten a Augas sobre o novo vertido ao PortaPego, en Touro

Touro. Excoloxistas en Acción advertiu á Área de Vertidos dependente do organismo Augas de Galicia e á Policía Autonómica dun novo episodio de contaminación no río Portapego en Touro. Segundo o colectivo, de novo o cauce deste río apareceu de cor branca e con numerosas bolas de escuma branca procedente dos terreos mineiros que van augas abaixo. A organización ecoloxista denuncia que, a pesares de que estes episodios son continuos, o Concello de Touro non ten realizado ningunha acción ao respecto, non ten aberto ningún tipo de expediente e segue sen esixir responsabilidades a propietaria da mina. Lembran que o río Portapego é un dos do concello de Touro que se viu afectado por contaminación de drenaxe áceda de mina que tivo lugar neste municipio entre os anos 70 e 80 do século pasado. A empresa que adquiriu os terreos mineiros no ano 1993, Explotaciones Gallegas, mercounos para a extracción de áridos e tamén co compromiso da restauración medioambiental dos terreos e das aguas. Finalmente desde Ecoloxistas en Acción destacan que Augas de Galicia acumula expedientes de denuncias por vertidos as augas, que uns días van brancas e outros días de cor cobre. redacción