Melide. El gobierno de Melide ha salido al paso de las afirmaciones realizadas por el principal grupo de la oposición, el PP, sobre la denuncia que el bipartido (Adiante Melide-PSdeG) presentó a raíz del vertido industrial que, el 12 de julio de 2019, causó la mortandad de unos 10.000 ejemplares piscícolas en el último tramo del río Furelos. Una denuncia que ha sido archivada.

El ejecutivo local acusa al PP de “descoñecemento”. “A denuncia por verquidos que se interpón no seu día, moi ao contrario do que afirma a portavoz do Partido Popular, en ningún caso foi dirixida contra a anterior mandataria municipal nin contra ningunha outra persoa concreta, antes ben, unha vez que se recibe a denuncia pola forza actuante (neste caso o equipo do Seprona da Garda Civil) desde este Concello realízase a precipitada denuncia para os efectos de que sexan investigados os feitos e os posibles responsables dos mesmos”, aseguran.

Asimismo, ante los reproches del PP sobre el letrado contratado afirman que “en relación á posible contratación dun letrado externo aos propios servizos xurídicos doConcello, iso ademais de ser completamente lícito e tamén axustado a Dereito” . C. G.