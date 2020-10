Estudan facer máis seguras as estradas de Melide do Camiño

O Concello de Melide é paso obrigado de peregrinos, dado que se ubica na encrucillada dos camiños de Santiago. E é que no centro da vila crúzanse o Camiño Francés e o Primitivo, que parte dende Oviedo ata Santiago. De feito o turismo melidense está orientado á ruta xacobea e na vila atópanse varios albergues e restaurantes nos que facer un alto no camiño. É por iso que era unha vella e ansiada demanda do goberno local mellorar a seguridade peonil en todas as estradas polas que discorre.

Onte o deputado responsable da área de Vías e Obras da Deputación da Coruña, José Manuel Pequeño Castro, reuniuse co alcalde do municipio, José Manuel Pérez, e o tenente alcalde e concelleiro de Urbanismo da localidade, José Antonio Prado, precisamente con este obxectivo: estudar as actuacións que propón o executivo local para mellorar a seguridade na rede provincial de estradas que atravesan o municipio melidense e así facelas máis transitables para os camiñantes.

Entre as propostas que puxo sobre a mesa o Concello destacan especialmente dúas. Por un lado, rexedor e concelleiro explicáronlle ao deputado de Obras a necesidade de mellorar a seguridade peonil na DP 4603, á altura do núcleo de Santa María. Trátase, sinalaron dende o executivo local, dun punto que coincide co trazado do Camiño Francés, “a pesar do cal as beirarrúas actuais están en mal estado e as zonas de paso de peóns requiren dunha maior seguridade”.

Por outra banda, o Concello pediu tamén arranxos na DP 4604, unha vía moi transitada que conecta Melide e Toques e que forma parte do Camiño Primitivo. Pérez e Prado solicitaron ao deputado que se habilite unha zona de aparcamento na marxe esquerda do vial en sentido entrada a Melide, “xa que as estreitas beiarrúas actuais están constantemente ocupadas por vehículos, o que dificulta o paso de peregrinos e residentes”, explicaron. Neste mesmo vial, incidiron na urxencia de construír novas sendas peonís no lugar de As Barreiras, entre os quilómetros 2,5 e 3,5, así como reforzar a sinalización noutros puntos “nos que se rexistran velocidades excesivas”, asegurou o Concello.

José Manuel Pequeño asegurou que ían estudar as propostas, que tachou de realistas. De feito, compromeuteuse a facer un maior esforzo na DP 4603, onde lembrou, Fomento ten previsto construir unha rotonda na confluencia da estrada DP 4603 coa N547. Unha glorieta “necesaria para regular a circulación de vehículos e peóns que se rexistra neste punto, polo que na medida do posible, trataremos de coordinar as actuacións”, dixo o deputado José Manuel Pequeño.

ÁMBITO CULTURAL A pesar de que o Concello considera prioritario mellorar a seguridade nas estradas polos que pasa a ruta Xacobea, co obxecto de que o turismo que chega por estas vías o faga con tranquilidade, tampouco se esquece da cultura neste ano marcado pola pandemia. Unha boa mostra é o programa Outono Cultural, que se puxo en marcha a comezos de mes e que continuará mañá cun concerto de A Cuarta Xusta e o 31 coa proxección do filme María Solinha, que contará cunha presentación e coloquio.