Excarcerado despois de envorcar en Ordes

Un condutor precisou ser excarcerado do interior do vehículo no que circulaba logo de sufrir unha saída de vía en Ordes. Ocorreu na mañá deste luns, ás 11.45 horas no lugar de Vilarmaior, e foi unha testemuña do accidente quen alertou aos operadores do 112 Galicia. Durante a comunicación, a persoa afirmaba que o turismo estaba envorcado na vía e que o condutor non podía saír do seu interior.

Unha vez recollidos os datos, desde o CIAE-112 Galicia informouse aos Bombeiros de Ordes, aos axentes da Garda Civil de Tráfico e á Policía Local. Ademais, tamén se lle notificou o sinistro aos membros de Protección Civil e aos servizos sanitarios, que confirmaron a mobilización do helicóptero medicalizado con base en Santiago para o lugar. Ao final, os Bombeiros da localidade confirmaron que tiveron que excarcerar á persoa do interior do turismo para que fose atendida e trasladada en ambulancia ao Hospital Clínico Universitario de Santiago.