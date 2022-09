Fin do prazo para anotarse á ruta que propón Touro

TOURO. Este mércores remata o prazo para anotarse na ruta de sendeirismo que organiza o Concello de Touro e que forma parte do programa Goza do Ulla. Será o 1 de outubro e a recepción de participantes está prevista para as 9.15 diante da casa do concello. Hai que anotarse de 09.30 a 14.30 horas nos teléfonos: 981 504 029, 641 224 513 ou 981 814 566 ou nos correos electrónicos: turismo@concellodetouro.gal e cultura@concellodetouro.gal. A ruta discorrerá polos camiños naturais do Lañas, Beseño, Ulla, Basebe e Novefontes. C.E.