O alcalde de Frades, Roberto Rey, vén de presentar na Consellería de Infraestruturas o proxecto de reforma e mellora da estación potabilizadora de Frades, que ascende a máis de 202.000 euros. Rey entregoulle á conselleira Ethel Vázquez o proxecto, que “agora vai ser revisado por técnicos de Augas de Galicia para despois asinar un convenio de colaboración por un importe duns 200.000 euros, que serán financiados ao 80 % pola Consellería e ao 20 % polo Concello”, explica.

O rexidor agradeceu a boa disposición do departamento que dirixe Ethel Vázquez xa que “na actualidade, a ETAP está ao límite da súa capacidade, polo que os filtros teñen que estar traballando as 24 horas do día para poder satisfacer a demanda existente no concello. Isto fai imposible acometer calquera reforma nunhas instalacións moi deterioradas tanto polo paso do tempo como polo seu uso constante en condicións de máximo rendemento. A conselleira é consciente da situación e por iso propuxémoslle instalar unha nova planta potabilizadora compacta no exterior da actual instalación”.

Para garantir o correcto abastecemento á veciñanza e nunhas condicións óptimas, o Concello pretende instalar unha nova planta potabilizadora compacta de aceiro inoxidable no exterior da actual instalación, emprazada na parroquia de Gafoi e a uns 300 metros do núcleo de Ponte Carreira.

Na actualidade, a auga é captada mediante unha tubaxe no río Tambre e transportada por gravidade cara a ETAP. Unha potabilizadora que capta un volume de auga cada día de 404 m 3 , sendo a súa capacidade máxima de tratamento de 432 m 3 , e impulsa a auga tratada a un depósito en Gafoi (40 m 3 /h).

Ademáis explican que para poder tratar un maior caudal de auga que permita o abastecemento do concello de Frades nunhas condicións óptimas é preciso instalar unha nova planta potabilizadora compacta a carón da actual instalación, dunhas dimensións de 10,7 x 2,8 metros e 3,65metros de alto, feita en aceiro inoxidable.

Esta nova ETAP contará con cámara de retención e mestura, cámara de floculación, decantador lamelar, sistema de filtración de dobre etapa (filtración + absorción) e as canalizacións precisas para a súa instalación e conexión co equipo actual.

Finalmente, para o seu óptimo funcionamento consideran que será preciso tamén renovar os grupos de bombeo de auga bruta e alta, acondicionar os tanques de auga bruta e auga tratada existentes para empregalos como novo depósito de auga tratada e adaptar os equipos existentes á nova instalación.