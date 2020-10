Frades repara a piscina municipal cun orzamento de 98.000 euros

Frades. O Concello de Frades vén de iniciar as obras de reparación da piscina municipal de Papucín, adxudicadas por 98.041 euros á empresa Aquanor Augas del Noroeste e que teñen un prazo de execución de seis meses.

Ditas actuacións inclúen o arranxo de tres espazos da instalación: o vaso da piscina, o sistema de depuración e a canalización perimetral. As obras deron comezo no caso do vaso da piscina, onde se procederá ao arranxo dos defectos no seu illamento e das fugas da canalización que o rodea. Dous problemas que, segundo explican fontes municipais, provocan un consumo extra de auga para manter o nivel da instalación, o que supón tamén un gasto adicional e un desperdicio de auga potable.

Durante estes días procedeuse ao picado do azulexo actual, que será substituído por unha plaqueta de porcelana de cor branca, logo da impermeabilización e reparación de fisuras no vaso da piscina e no depósito de compensación. Así mesmo, demolerase a canalización perimetral actual, que será substituída por outra cun circuíto en PVC para conducir a auga ao depósito de compensación.

Finalmente, cambiaranse os circuítos hidráulicos, as bombas dosificadoras e as distintas válvulas do sistema de depuración. “Isto permitirá automatizar o sistema, xa que actualmente os defectos

que presenta obriga á presenza constante dun operario no citado complexo para controlar e revisar manualmente o sistema”, apuntan ó respecto dende o goberno local.

CULTURA. Por certo que, no terreo cultural, o Concello ten programada para mañá, a partir das 17.00 horas no multiusos, a posta en escena do conto Chocolate, a cargo deTeatro Calavera, así como o obradoiro de cociña Brochetas de froitas recubertas de chocolate fondue. A participación é de balde, e para anotarse hai que chamar ao número de teléfono 981 695 567. Colabora a Xunta de Galicia. A.P.