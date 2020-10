Homenaxe póstuma cunha medalla ó mérito social a Bruno García Mallo

Arzúa. Institucións Penitenciarias entregou onte as súas medallas ao Mérito Social Penitenciario ao Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e, a título póstumo, ao sarxento Bruno García Mallo, xefe do parque comarcal de bombeiros de Arzúa, falecido o pasado mes de abril cando volvía de realizar tarefas de limpeza e desinfección na prisión de Teixeiro.

O acto, que tivo lugar na sede da Subdelegación do Goberno na Coruña, contou coa asistencia da subdelegada, Pilar López -Rioboo, e o director do centro penitenciario, José Ángel Vázquez, que entregaron as distincións á viuva e o irmán de Bruno García e a Valentín González Formoso, como presidente do Consorcio Provincial de Bombeiros.

Tamén estiveron presentes o deputado provincial responsable da área, Blas García, e o xerente do Consorcio, Luis

Barca. González Formoso tivo un emotivo recordo para Bruno García, “un home querido e apreciado por todos os que o coñeceron e traballaron con el” e “un gran profesional cunha extraordinaria vocación de servizo á cidadanía demostrada ao longo da súa dilatada traxectoria”.

O presidente da Deputación e do Consorcio Provincial de Bombeiros destacou tamén o “extraordinario traballo” que os 174 traballadores dos dez parques comarcais da provincia da Coruña desenvolven cada día para atender as emerxencias en todo o territorio provincial e subliñou especialmente “o esforzo” realizado durante os últimos meses debido ás necesidades derivadas da pandemia do covid. López- Rioboo agradeceu o traballo aos colectivos homenaxeados. A.P.