Intervención artística no encoro de Portodemouros

ARZÚA. Chega a Arzúa a mostra Proxecto Kogumelos do arzuán Agustín Sánchez Carro. Trátase dun proxecto no que o autor leva tempo traballando e que implica unha intervención artística no medio natural, concretamente na contorna do encoro de Portodemouros. Este proxecto poderase visitar a partir desta fin de semana na Capela da Madanela a través de varias fotografías da parte xa executada. A apertura da mostra terá lugar este sábado, día 22, ás 11.00 horas e a inauguración oficial será ás 17.00 horas. Tamén se poderá ver na semana do 24 ao 30. Asemade, pode desfrutarse a mostra no exterior. Segundo manifestou Agustín Sánchez, con este iniciativa pretende “reactivar a zona e as inquietudes artísticas e culturais, así como provocar cambios na forma de ver as cousas e mellorar as relacións persoais”. A entrada será libre e de balde, con todo, haberá un control de aforo e vixiarase o cumprimento das medidas de hixiene. C.E.