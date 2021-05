Juzgan a Regos por cambios en las licencias de bares

Este lunes se sentaba en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña el que fue alcalde de Ordes entre los años 2007 y 2015 por la formación Unión por Ordes, Manuel Regos Boquete, juzgado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a la concesión de licencias a locales de ocio.

Lo hizo tras la denuncia presentada por un particular y en una vista en la que defendió su inocencia, delegando en los técnicos las actuaciones a este respecto y limitando su participación a la firma o a los acuerdos adoptados en comisión de gobierno.

El Ministerio Público, que no ejerce la acusación, no hizo preguntas al procesado, que, en sus respuestas a las formuladas por la acusación particular y por su defensa, atribuyó los hechos a una denuncia “política”.

En concreto, aseguró que no hubo “quejas” de otros vecinos por las licencias concedidas o por el horario de apertura de los locales y que las demandas se limitaron a la denunciante, de la que ha indicado que es “familiar del alcalde”.

“Tía”, ha precisado en su declaración, en la que ha aprovechado para destacar la figura del actual regidor. “Una gran persona, un gran alcalde para nuestro ayuntamiento”, ha expuesto ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial.

A preguntas de la acusación particular, que pide para el enjuiciado una condena de 12 años de inhabilitación, el hombre aseguró que se le presentó esta denuncia “para hacerme daño” poco antes de las elecciones de 2015 e insistió en que las licencias a los locales de ocio o el cambio de actividad para pasar de cafés-concierto a pub se realizaban en base a los informes de los técnicos municipales.

En respuesta a las formuladas por su letrado, apuntó que “muchas” de estas autorizaciones se concedieron antes de que él llegase a la alcaldía. “En 2002”, recalcó en una declaración en la que aseguró que, en la etapa en la que él era regidor, se les trasladó desde el Valedor do Pobo que había locales que tenían que adaptar su licencia “porque casi todos eran pubs”.

En lo que respecta al horario, Regos ha limitado a “una hora más” la ampliación del mismo por pasar a esta condición, en relación a las posibles molestias que podría causar al vecindario.