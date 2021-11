Leira entregou o galardón á difusión europea á orosá Miriam Mosquera

Oroso. Europe Direct e Deputación da Coruña veñen de premiar a unha moza veciña de Oroso pola súa participación na iniciativa #EuroinflUEncer de difusión de información europea. E foi o deputado de Economía e Facenda, Antonio Leira, quen fixo entrega dunha tablet á participante, Miriam Mosquera, que contribuíu á divulgación dunha iniciativa da Unión Europea sobre seguridade alimentaria entre a mocidade.

A actividade estivo organizada polo centro Europe Direct A Coruña dentro do seu ClubUE, un espazo virtual pensado para achegar aos mozos as oportunidades que existen dentro da UE e implicalos tanto no coñecemento como na difusión do traballo que realizan as institucións europeas. O programa #EuroinflUEncer busca, precisamente, implicar e activar ás persoas novas na divulgación de campañas e iniciativas da Unión Europea para achegalas dunha maneira directa ao seu grupo de idade. M. Outeiro