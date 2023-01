Lidia Cao optará ó mellor mural 2022

Ordes. A artista gráfica ordense Lidia Cao foi seleccionada para os premios ao mellor mural de 2022 na plataforma Street Art Cities. Neles escollerase o traballo máis destacado deste pasado ano entre cen artistas internacionais. Cao foi seleccionada coa obra realizada en Ontinyent (Valencia) no festival MurArtc, o traballo Anisoptera, que trata o tema do amor e o respecto dende moi cativos. Ademais, ten unha chiscadela moi especial a unha veciña do propio lugar, xa que in situ a muller lle solicitou pintar unha libélula, pois a súa filla falecera e era unha namorada deste ser vivo. Por iso, aparece unha no fociño do can e tamén lle dá título á propia obra. Vótase descargando a App streetartcities. O.D. Vilar