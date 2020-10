Logra cinco mil vendas nun mes a campaña ‘Volta ao cole’ de Ordes

ORDES. Acaba de rematar a Campaña Volta ao cole, que organizou o novo Centro Comercial Aberto da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ordes. A gañadora do sorteo do computador portátil foi Alicia Couselo Silveira, que saíu elixida entre as case mil

tarxetas que se entregaron cubertas para entrar no sorteo. Cabe lembrar que para

participar os clientes debían mercar en cinco establecementos diferentes. Segundo David Viaño Noia, presidente de AecorCCa, “esta campaña foi un éxito total, non só pola participación de máis de 100 comercios, senón pola resposta do público en xeral”, sinalou. “E iso notouse nas vendas. Durante todo o mes de setembro, e grazas á campaña Volta ao cole, realizáronse máis de cinco mil vendas directas entre todos os establecementos participantes”, informou David Viaño. C. E.