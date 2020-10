Máis de 150 persoas visitaron o dolmen de Tordoia no verán

Durante os meses de xuño, xullo e agosto o Concello de Tordoia puxo en marcha un programa de visitas guiadas ao dolmen de Cabaleiros. A actividade levouse a cabo todos os sábados, domingos e festivos en horario de 11.00 a 19.00 horas. E esta edición, a pesar da pandemia, foi todo un éxito. “O certo é que foi un dos anos de maior afluencia”, sinalou o rexedor, Antonio Pereiro. “Pasaron polo municipio unhas 150 persoas con motivo da actividade”, di.

Dita iniciativa leva xa catro anos realizándose coa axuda da Deputación da Coruña. Grazas ao ente provincial contratan a un guía durante a tempada estival e ademais publicitan o dolmen sempre que se refiren ás visitas culturais na provincia, “o que axuda moito a promocionalo”, engade o alcalde ao respecto. E é que recoñece que a maioría da xente é consciente dos de Costa da Morte, pero descoñece o de Cabaleiros “e iso que está perfectamente conservado”, puntualiza.

A maioría dos turistas que se achegaron nos meses do verán ata Tordoia para observar o dolmen procedían de distintos puntos de Galicia; non obstante, tampouco faltaron persoas doutros lugares de España, como Madrid. “Nestos casos eran familias que estaban pasando as vacacións na nosa comunidade”, relata Antonio Pereiro.

Tras a boa acollida das visitas, o rexedor ten previsto propoñerlle á Deputación “se é posible” incorporar outros elementos nas proximidades do dolmen con ánimo de incrementar o percorrido.

HISTORIA. O dolmen de Cabaleiros, sito na parroquia do mesmo nome, é popularmente coñecido como a Casa da Moura, título que se remonta a unha antiga lenda que narraba como se viu aparecer unha bruxa moura que levaba unha tampa do dolmen na cabeza mentres tecía un vestido. Foi declarado monumento artístico en 1975 e conserva seis chantas dunha cámara poligonal sobre as que repousa unha lousa a modo de teito de catro por 3,40 metros. No seu interior a altura máxima é de 1,70 metros.