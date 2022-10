Máis de medio centenar de sendeiristas en Touro

TOURO. Máis de medio centenar de sendeiristas participaron este sábado na ruta do programa Goza do Ulla Polos camiños naturais do Lañas, Beseño, Ulla, Basebe e Novefontes que se desenvolveu en Touro. O percorrido, organizado polo Concello da vila, arrancou na Área Recreativa da Santaia pasadas as 09.30 horas. Os participantes desfrutaron da natureza que ofrece esta ruta de máis de dez quilómetros e que rematou na igrexa de Novefontes. Goza do Ulla, é unha iniciativa promovida polos 20 concellos bañados polo río do mesmo nome. C.E.