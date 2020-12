Mañá é o último día para anotarse no programa de conciliación de Trazo

TRAZO. Mañá remata o prazo para inscribirse no programa de conciliación que o Concello de Trazo desenvolverá durante este Nadal coa intención de facer un pouco máis fácil ás familias compatibilizar as vacacións dos fillos e fillas co traballo. As actividades desta proposta terán lugar no edificio de usos múltiples de Viaño Pequeno e están dirixidas á cativada de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. Os días que se desenvolverá o programa de conciliación serán o 23, 28, 29 e 30 de decembro e o 4, 5 e 7 de xaneiro, en horario de 09.00 a 14.00 horas. Os interesados deben anotarse no departamento de Servizos Sociais e como as prazas son limitadas, escolleranse aos participantes por rigorosa orde de inscrición. Por certo que o Concello ten preparado un completo cartel con obradoiros e actuacións para a rapazada. A. PRADA