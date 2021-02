Melide activa ós veciños con deporte na casa

MELIDE. Os ximnasios están pechados de novo e o deporte na rúa soamente pode practicarse con máscara, o que incrementa a dificultade da actividade física e obriga a baixar a intensidade. Para porlle remedio a estos impedimentos, o Concello de Melide está a desenvolver de forma online e de balde unha serie de actividades deportivas de luns a venres. En concreto ofrécense clases de pilates, ximnasia de mantemento, xogos deportivos, tonificación, ioga, aeróbic e escola de espalda. Para os máis pequenos veñen de incorporar ioga infantil, a parte dos xogos deportivos. Todos os que desexen practicar algunha destas disciplinas sen saír da casa non teñen máis que anotarse no teléfono 981 505003, extensión 2013 (Deportes). Desta forma os interesados recibirán unha ligazón para visualizar a través dun smartphone, televisión ou portátil, e que poderán compartir con outras persoas. O obxectivo do Concello é que a pandemia non free a actividade física. A.P.