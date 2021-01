Melide aprobou as achegas do PEL

MELIDE. O Concello de Melide vén de decidir de xeito provisional na xunta de goberno local as empresas e autónomos que serán beneficiarios do programa PEL-Reactiva. A finalidade principal destas achegas “é impulsar a actividade económica e o emprego no noso concello, así como contribuir a paliar, na medida do posible, os danos derivados da pandemia da COVID, nas microempresas e autónomos e autónomas”, sinalan. A cantidade destinada a autónomos e microempresas ascende a 219.609 € dos cales o Concello aporta 43.921 euros, o 20 % do total de fondos. A lista de axudas pode consultarse na sede electrónica ou na web municipal. Hai ata o 9 de febreiro para presentar alegacións e desestimar. A.P.