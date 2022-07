Melide arranxa en varios tramos o seu alumeado

MELIDE. O Concello de Melide vén de levar a cabo traballos para arranxar o alumeado público en diversos tramos do Camiño de Santiago ao paso polo municipio. En total, fixéronse intervencións en seis puntos para a instalación de 20 novos focos e outras infraestruturas. Deste modo, no Carballal (parroquia de Santa María) instaláronse oito focos LED cunha potencia de 40 wattios. En Leboreiro seis da mesma potencia, e outro na intersección do Camiño coa estrada N-547. Pola súa banda, no Camiño Vello de Santiago, no km 53 da estrada, instalouse un cadro de protección e 250 metros de liña. No Barreiro puxéronse tres focos LED de 40 wattios, e dous do mesmo tipo foron colocados en Riocobo, ademais dun cadro de protección a medida. Esta intervención foi posible grazas a un convenio entre a Mancomunidade de Municipios do Camiño Francés e a Axencia de Turismo de Galicia. Os traballos tiveron un custe de 13.915 €. C.E.