Melide confirma a visita dos Reis, que vai ser “especial”

Este Nadal ti eres o cerne de Melide. Baixo este lema, o concelleiro de Promoción Económica, Xosé Igrexas, e a concelleira de Cultura, Mayka Basalo, presentaron a programación de actividades e iniciativas que se levarán a cabo durante este mes e na pimeira semana de xaneiro. E é que a pesar de que nos agarda un Nadal atípico, as festas non se deteñen, e os concellos esfórzanse por adaptar as actividades á situación.

“O lema fai referencia ao momento que estamos vivindo, no que máis ca nunca temos que apoiarnos os uns aos outros”, explica Xosé Igrexas. Lembrou que está en marcha a campaña da tarxeta Merca en Melide, e tamén fixo fincapé na “boa acollida” que tivo o concurso de escaparates de Nadal. No tocante ás actividades nas que a veciñanza “será a protagonista”, o Concello avanza que as irán desvelando esta semana a través das redes sociais municipais.

Pola súa banda, Mayka Basalo, asegurou que Gaspar, Melchor e Baltasar visitarán Melide como é habitual a noite de Reis, pero “este ano farano dun xeito máis especial se cabe, adecuándose ás medidas de seguridade”. Aínda están ultimando os detalles.

A maiores, a concellería de Cultura ten preparada unha programación que arrancou o pasado domingo con María Faltrie e Jorge Juncal, e que continuará nas vindeiras semanas con Lydia Botana, o mago Hocus Pocus, Mijail Moriatov, Ohlimpiadas, Pakolas e a Tropa do Doutor Milagre. Todas as propostas serán gratuítas, previa reserva, e celebraranse no centro sociocultural Mingos de Pita ás 19.00. Haberá asemade un campamento de Nadal para para facilitar a conciliación laboral e familiar nas vacacións dos escolares.