Melide mellora a iluminación, son e tramoia no auditorio

Melide. O Concello de Melide adquirirá e instalará durante o presente mes de outubro maquinaria escénica por un valor total próximo aos dezaoito mil euros no centro sociocultural Mingos de Pita. Con este investimento, o Concello porá solución ás carencias en equipamento escénico do auditorio, que ata o de agora non puido aproveitar todo o seu potencial.

Segundo explican, esta iniciativa permitirá converter o auditorio nun equipamento axeitado para actuar como importante espazo cultural.

Ademais, permitirá incrementar as posibilidades das actuacións que teñan lugar sen ter que recorrer ao alugueiro de equipamentos externos, reducindo deste xeito a achega económica que para o Concello supoñen as contratacións extras. O investimento redundará, xa que logo, na comodidade das compañías e espectadores do auditorio, así como na calidade técnica das representacións.

A adquisición de nova maquinaria dotará ó auditorio da estrutura necesaria para dar soporte a equipos de iluminación, son e tramoia. O equipamento escénico que se adquirirá comprende un sistema de colgado fixo co que dar soporte a elementos necesarios nas representacións, segundo o Concello. arca