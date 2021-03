Melide pon en marcha o programa para dependentes Xantar na Casa

Melide. Melide a través da concellaría de Política Social pon en marcha o servizo de Xantar na casa. Onte, a concelleira responsable da área, Carmen Liñeira, e o alcalde, José Manuel Pérez Penas, acompañaron ao xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, na presentación do programa.

Xantar na casa, é un programa social de atención nutricional que está dirixido aos colectivos de persoas maiores e de persoas en situación de dependencia. O prazo para realizar as solicitudes está aberto durante todo o ano.

Entre os obxectivos específicos deste servizo está o de proporcionar ás persoas beneficiarias unha alimentación de calidade e nutritiva, atendendo os casos de maneira individualizada e profesional. Evitar a deterioración da calidade de vida das persoas beneficiarias por ter unha dieta inadecuada e previr situacións de risco que se poidan producir no proceso de preparación e elaboración da comida.

CONCILIACIÓN O programa Xantar na casa tamén pretende facilitar un respiro ás familias e aos coidadores, ao tempo que impulsar medidas de apoio á conciliación da vida familiar e laboral , facendo un seguimento individualizado de cada situación por parte dos profesionais que interveñen no servizo.

A concelleira de Política Social, Carmen Liñeira, apuntou na presentación que “é gratificante poñer en marcha por primeira vez un servizo que garante a cobertura das necesidades básicas dos nosos veciños e veciñas, ademais cabe salientar que dende os servizos sociais xa se está traballando para que máis veciños e veciñas sexan beneficiarios desta iniciativa”.

Liñeira engadiu que “aquelas persoas que queiran participar no programa teñen que poñerse en contacto cos Servizos Sociais do Concello de Melide no teléfono 981 50 57 06 para realizar a súa tramitación”. arca