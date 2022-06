Melide porá en valor o cruceiro do casco urbano, do século XIV

Melide. O Concello de Melide levará a cabo obras de posta en valor do cruceiro do casco urbano, un dos máis importantes do seu tipo e o máis antigo de Galicia, datado no século XIV. Este elemento patrimonial, que se atopa no interior do espazo urbano sen que a súa trascendencia quede de manifesto, será sometido a un proceso de restauración, acompañado pola remodelación da praza na que se atopa. Do mesmo xeito, instalarase sinalización que divulgue o seu valor histórico.

O cruceiro de Melide está situado nunha praza próxima á igrexa de San Roque, zona de encontro de veciños e de peregrinos. Os traballos de posta en valor incluirán a extracción da vara e da cruz coa axuda dun camión pluma, a embalaxe e traslado ata o obradoiro da empresa restauradora (Bic) e unha limpeza superficial das pezas que conserve a pátina. Na zona onde se sitúa, retiraranse a placa metálica e o cemento, así como os pasos, realizándose unha nova cimentación.

O cruceiro restaurado será trasladado á nova base e remontado. Os elementos do citado elemento patrimonial fixaranse con cuñas de chumbo. A nova cinta de suxeición será de aceiro inoxidable.

Despois da restauración instalarase cartelería divulgativa que explique a historia e características do cruceiro. Esta intervención, que terá un custo de 8.000 euros e durara tres semanas, definirá de novo o espazo da praza, creando un lugar axeitado para o desfrute desta peza patrimonial e a xuntanza de veciños e peregrinos. arca