Melide repartiu entre as asociacións axudas por un total de 69.000 €

Melide. O alcalde de Melide, José Manuel Pérez,vén de asinar hai uns días cos representantes das asociacións os convenios de colaboración a través dos cales as asociacións de carácter deportivo, cultural e social da vila van a percibir subvencións nominativas por valor de 69.000€.

Nesta liña, o rexidor destacou que con estas axudas o Concello busca apoiar o importante labor que desenrola o tecido asociativo na nosa vila. Tras la sinatura o Convello fixo pública a relación de beneficiarios, que é a seguinte: Asociación cultural Charamela que recibe 4.000 euros; Museo Terra de Melide, que levase outros 8.000 €; Escudería Melide Motorsport que obtiene 4.000 €; Asociación de Hostalería Melide Móvese outros 4.000 €; Coral Polifónica de Melide tamén con 4.000 €; Herba Grileira, 4.000 €; Asociació Cultural Catasol que recibirá 1. 000€-, Fútbol Club Cire de Melide, 20.000€-, Alecrín asociación de mulleres rurais da comarca de Melide -4000€-, Clube Melide Fútbol Sala que logra 2.000 €-; Asociación de Empresarios Terra de Melide 4.000 €-, Asociación Deportiva Cerne que recibe 4.000 €-, y Cáritas con 6.000 euros.

ACTIVIDADES Por outra banda, ata o 23 de outubro permancerá aberto o prazo para apuntarse as esolas municipais culturais e deportivas, segundo informou o Concello. As inscricións deberán facerse, preferentemente, pola sede electrónica ou no rexistro xeral do Concello en horario de 09.00 a 13.00 horas, segundo as fontes.

A tarifa xeral para as actividades e de 12,38 euros agás as de jumping, hipopresivos,bodypunp e trx que será de 15 euros. Tamén hay descontos para os maiores de 60 anos que pagarán 5 euros o mes pola primeira actividade e 3 pola segunda. arca