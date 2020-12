Melide ven de adaptar os centros educativos as medidas contra a COVID

Melide. O Concello de Melide acometeu nos últimos meses labores de mantemento nos tres colexios de educación primaria da vila así como tamén no seu entorno, mellorando accesos e incrementando a seguridade dos usuarios e usuarias das instalacións fronte á COVID-19. Estas melloras foron executadas grazas ao permanente contacto que mantén o goberno local cos equipos directivos e as ANPAS de cada centro da vila. “As decisións que afectaban á circulación de vehículos para aminorar as aglomeracións foron consensudas tamén cos corpos e forzas de seguridade local”, explican desde o Concello. As actuacións levadas a cabo foron realizadas pola brigada de Obras con cargo ás arcas municipais e tradúcense en máis de 150 reparacións de mantemento nos centros, así como reorganización dos estacionamentos. arca