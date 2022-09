Mercar en Arzúa ten recompensa

ARZÚA. A Asociación de Empresarios da Comarca de Arzúa (AECA) celebrará o 10 de setembro a Festa da volta ao cole, un evento co que buscan dinamizar o comercio local. A campaña consiste na elaboración dunha celebración infantil ou diferentes actividades como inchables, pintacaras, un carriño doce e animación musical. Será a partir das 17.00 horas no multiúsos Terra do Queixo e poderán acceder tódalas familias que merquen nalgún comercio pertencente a AECA, e que presenten un tícket de gasto por neno/a e cun importe mínimo de 20 euros, con data comprendida do 1 ao 10 de setembro. O obxectivo é premiar ás familias que merquen nesta datas no pequeno comercio. C.E.