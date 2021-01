Mirás considera que os concellos deben xestionar o fondo de axuda á hostalaría

O alcalde do concello de Oroso, Manuel Mirás Franqueira, considera imprescindible que sexan as administracións locais as que xestionen o novo fondo galego de axuda á hostalaría. “Ninguén mellor que os propios concellos para xestionar as axudas porque coñecemos exactamente os negocios afectados, se o reparto depende da Xunta de Galicia será arbitrario e caciquil”, advirte.

Os municipios da provincia da Coruña “fomos os encargados de xestionar o PEL- Reactiva da Deputación, tamén para a hostalaría e o comercio, e as axudas chegaron a todos por igual, foi un reparto feito por criterios meramente obxectivos”, lembra.

“Calquera alcalde ou alcaldesa de Galicia coñece cales son os criterios da Xunta á hora de repartir axudas, beneficiando máis aos concellos do PP”, lamenta Mirás Franqueira. O pleno orosán aprobou unha moción do grupo de goberno para apoiar a proposta da Deputación da Coruña de crear un Fondo de Cooperación Galego dirixido a dar axudas directas á hostalaría, un dos sectores máis afectados pola pandemia do coronavirus. O fondo ten como obxectivo que a Xunta, as deputacións e as administracións locais galegas destinen o 1% do seu orzamento de 2021 a axudar á hostalaría.