Moitas compras en Arzúa a pesar do día frío e chuvioso

Onte o ceo amencía chuvioso, pero iso non foi unha traba para que o Día do Comercio Local de Arzúa cumprise todas as expectativas dos organizadores. De feito, en verbas do técnico de Cultura do Concello, Marcos Pantín, os comerciantes cos que falou estaban “sorprendidos co nivel de visitas e vendas” posto que o tempo non era o mellor e contaban con menor afluencia de xente.

“Quedamos moi satisfeitos tanto coa participacion dos establecementos comerciais, que foron 33, a maior cifra acadada, como dos consumidores”, sinalou Marcos, aclarando tamén que foi todo un acerto optar pola animación de rúas simultánea en varios puntos da vila para así evitar as aglomeracións.

Durante a mañá, a xornada albergou xa bastante público, que se achegou ata a vila para aproveitar a facer compras nos locais participantes, onde ofreceron grandes descontos e promocións, pero tamén para desfrutar da ruta de tapas, na que se implicaron dez establecementos hostaleiros e que se extendeu durante todo o día. Non faltou tampouco a tradicional Feira do 8 (que se celebra asemade o 22 de cada mes), que se instalou no campo da feira e no Multiúsos Terra do Queixo. Ambas propostas estiveron amenizadas coa música da agrupación musical Donaire, que foi a encargada de encher de ritmo as rúas arzuás. Xa pola tarde, a vila aínda se animou máis, xa que tivo lugar o groso das actuacións previstas.

Baixo o nome Rúas musicais, o goberno local deseñou unha proposta adaptada á situación sanitaria: varios grupos tocando á vez en distintos lugares. Así entre as 16.30 e as 18.00 horas puido verse a Dani Riveiro & Christian Castrelo con versións galegas na Avenida de Lugo á altura da Libraría Cartafol; a Lou Reyes e o seu blues na Praza do Peregrino ao carón da oficina de turismo; a DJ Ferromona no cruzamento da Avenida de Lugo coa rúa Padre Pardo e a artista local Aldara, na Praza de Galiza.