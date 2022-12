MØU presenta ‘Hedra’, seis temas eclécticos coa colaboración de Boyanka

Ordes. A factoría Dios Ke Te Crew continúa a súa produción creativa, e despois do último traballo da banda, acaba de ser presentado o novo de MØU, produtor e MC do colectivo creado en Ordes. Hedra é a súa terceira referencia en solitario, un EP producido por Nordesía e 6 tracks nos que se destila a esencia e o eclecticismo dos discos de produtor de hip hop dos 90.

Segundo a crítica, Hedra está cargado dunha marcada atmosfera intimista que simboliza a adaptación ao medio, a capacidade de mimetismo en harmonía coa contorna, o espazo e o tempo.

Neste traballo a música instrumental cobra protagonismo, en perfecta simbiose coas colaboracións vocais. Pódense atopar as importantes achegas dalgunhas das artistas máis en forma do panorama urbano galego, como High Paw (Fume), Saibran Yi Yi de Boyanka Kostova (O sonho), ou Sokram (Saudando a saudade) e Jamas de Dios Ke Te Crew (A calma).

O EP abre, ademais, coa delicada colaboración do saxofonista Miguel González (Susana Seivane, Qando Vand...) e a do mítico Dj Murdock. As fotos son de Pixi Cas e ten o referente internacional do GIF art A. L. Crego. M. Outeiro