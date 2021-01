Novo aparcadoiro para máis dun cento de coches no centro melidense

Melide. A pesar da situación actual, na que a pandemia está a obrigar a gran maioría de concellos e frear ou directamente anular as actividades culturais ou deportivas; as obras non cesan. É o caso do Concello de Melide, que vén de rematar de acondicionar un novo aparcadoiro, público e gratuíto, situado en pleno casco urbano, entre a Avenida da Habana e a Rúa Bispo Varela Fondevila e Verea. Terá capacidade para estacionar ata 132 vehículos.

O Concello de Melide dispón deste aparcadoiro público grazas ao acordo de cesión

gratuíta que se acadou cos propietarios dos terreos. Con esta acción, segundo explican dende a administración local, preténdense cumprir tres obxectivos: por unha banda incentivar a actividade comercial ao ter a posibilidade de estacionar en pleno centro da vila, por outra mellorar a ordenación viaria, e tamén acondicionar un solar “que non se atopaba en bo estado de salubridade”, sinalan fontes municipais.

Esta actuación, segundo apuntan dende o goberno local, é a primeira dunha serie de medidas que vai adoptar o Concello para “optimizar e acadar unha mellora significativa na ordenación do tráfico”, sentencian.

ACTIVIDADE Por certo que a pesar dos malos datos (a día de onte eran 60 os casos positivos) o Concello volve apoiarse nas novas tecnoloxías para fomentar a actividade física. Os que o desexen poden chamar ao 81505003, extensión 2013, para ter acceso a unha App gratis con varias disciplinas deportivas. A.P.