Novo mobiliario urbano para embelecer o Camiño Inglés

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, acompañada polo alcalde de Oroso, Luis Rey Villaverde, e por membros da Corporación municipal, visitou este venres as obras de embelecemento no Camiño Inglés, que supuxeron un investimento de case 21.000 euros no concello de Oroso, dos que a Xunta de Galicia asumiu 15.000 euros.

Os traballos consistiron na instalación de mobiliario urbano, tanto marquesiñas como gardacontedores, en catro lugares de dúas parroquias do municipio. En concreto, na Baxoia, no Agrelo, na Fonte da Santiña, en Vilalbarro e no lugar de Oroso Pequeno, nas parroquias de Deixebre e Oroso, sendo o obxectivo recuperar e mellorar o atractivo do Camiño nestes puntos.

Desta forma, as actuacións permitiron avanzar no embelecemento da contorna, contribuíndo a poñer en valor os trazados, mellorando as contornas ambientais, paisaxísticas e arquitectónicas e promovendo así o mencionado itinerario xacobeo.

Oroso foi un dos 31 concellos que se beneficiaron das axudas dotadas con 1,5 millóns de euros convocadas pola Xunta en 2021 para acometer actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño.

Esta nova mellora súmase a anteriores actuacións do Concello e consolídano como un dos grandes impulsores do Camiño Inglés. Xa en novembro de 2021 o deputado provincial e concelleiro orosán de Turismo e Promoción Económica, Antonio Leira, asistía á feira internacional World Travel Market de Londres para promocionar esta Ruta.

O propósito foi potenciar o mercado emisor británico, principal consumidor deste itinerario xacobeo, reuníndose con empresarios da cidade de Reading, que conta cunha das áreas industriais máis importantes de Inglaterra, e instalar diversas sinalizacións na localidade.

SIGÜEIRO. Ademais de instalar novas marquesiñas e gardacontedores, o Concello de Oroso renovará os paneis con sinalización informativa de Sigüeiro co obxectivo de mellorar os servizos para os seus veciños e os visitantes que chegan ao municipio.

Para elo, o municipio recibiu unha subvención da Deputación da Coruña que permitirá a instalación de 30 paneis informativos en Sigüeiro, cada un deles con varios sinais informativos para peóns e condutores. O orzamento para levar a cabo esta actuación será de 54.000 euros.

Unha vez o Concello realizou o informe técnico para decidir a ubicación exacta dos sinais informativos e conseguiu a achega da institución provincial, a xunta de goberno local de Oroso aprobou o proxecto.

“Un paso máis para mellorar os servizos municipais, neste caso no casco urbano e cunha mellora na rede de sinalización que beneficiará tamén ás persoas que veñen a Sigüeiro por traballo ou turismo”, explicou o rexedor local, Luis Rey.

O Concello publicou tamén un documento cos datos identificativos dos diferentes paneis segundo o tramo no que estean ubicados. Entre os lugares que estarán identificados atópanse a casa consistorial; os edificios de Correos, da Policía Local e da biblioteca municipal; hoteis; supermercados; farmacias; puntos limpos; albergues de peregrinos e mesmo a ruta do Camiño Inglés.