O Concello de Oroso licita en 327.000 euros o novo carril bici entre Sigüeiro e A Estación

Oroso. O goberno local de Oroso acaba de sacar a licitación as obras de construción do novo carril bici entre Sigüeiro e o lugar da Estación, que suporán un investimento de 327.491 euros e disporán dun prazo máximo de execución de seis meses. Todas as empresas interesadas en executar as obras poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro día 12 de xaneiro.

O trazado deste novo carril bici terá unha lonxitude de 2,76 kilómetros e unirá a avenida de Compostela coa Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle. “Esta vía ciclista axudará a poñer aínda máis en valor a Vía Verde como atractivo turístico e como espazo de lecer e de prácticas deportivas e hábitos saudables”, destacou o alcalde, Luis Rey. A vía ciclista constará dun ancho de 1,80 metros e disporase de tres formas distintas segundo o treito correspondente: no primeiro tramo a vía executarase ao nivel da beirarrúa e o tráfico peonil e ciclista irá segregado; no segundo treito, constuirase ao nivel da calzada pola marxe esquerda e o tráfico ciclista irá segregado dos outros tráficos; e no terceiro tramo, compartirá espazo co resto do tráfico rodado. c.e.