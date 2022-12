O local social de Santa Cruz de Montaos, Ordes, totalmente reformado

ORDES. A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, visitou este luns a reforma do local social de Santa Cruz de Montaos, situado no concello de Ordes. Esta iniciativa enmárcase dentro da categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca e supuxo un investimento de algo máis de 48.000 euros. Cómpre lembrar que os proxectos senlleiros impulsados pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural defenden e promocionan os valores culturais do pobo galego, mellorando os espazos e incrementando a oferta de ocio, cultura ou calquera outro servizo básico. A vida en comunidade e a posta en valor de elementos de identidade colectiva son outros dos seus obxectivos. Inés Santé salientou a importancia deste tipo de iniciativas para dinamizar o rural galego. C.E.