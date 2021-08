O Pino acolle en setembro o espectáculo de Queiman Folki

O Pino. O Concello do Pino recupera o vindeiro 4 de setembro un dos espectáculos que se suspenderon o 31 de xullo debido a elevada incidencia da COVID no municipio. O primeiro sábado de setembro Bruxo Queiman ofrecerá o seu espectáculo de lume Queiman Folki na praza do Concello a partir das 22.00 horas.

A función, na que interveñen o Bruxo Queiman e as Bruxas Peregrinas, mestura o tradicional conxuro coa fundamental exaltación da terra e do mar, do Camiño de Santiago, e do folclore galego. Está enfocado á exaltación da terra, a súa gastronomía e as súas paisaxes. A entrada ao espectáculo é gratuíta pero hai que reservar no 981 511065 ou ben no enderezo cultura@opino.gal. c.e.