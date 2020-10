O Pino repartirá máscaras gratis entre os escolares

O PINO. O Concello do Pino trata de facilitar a volta á escola, e por iso xa está a falar con diferentes provedores para mercar máscaras reutilizables de protección contra o covid-19 para todos os alumnos do CPI Camiño de Santiago de Arca que cursen Educación Primaria e ESO. Para os estudantes de Infantil, o Concello vai intentar facilitarlles pantallas protectoras a cada neno e nena. Tamén, a petición da ANPA, o goberno local xa instalou mamparas protectoras no comedor escolar, para incrementar a seguridade do alumnado que utiliza este servizo. En total son 284 os rapaces que cursan no citado centro Primaria e Secundaria e 67 os que se atopan en Educación Infantil. A.P.