O PP de Melide reclama ó goberno local información sobre o derribo de casas

Melide. O PP de Melide vén de rexistrar unha solicitude de información ao bipartito AM-PSOE relativo ao derribo das casas por parte do Concello aprobado o 7 de setembro do 2021. Entre as cuestións figura o proxecto de demolición das dúas edificacións co respectivo informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, e as actuacións do bipartito en materia de política social “a o ser coñecedores que unha das persoas afectadas polo derribo non conta con outra vivenda nin recursos suficientes para adquirir unha propia en propiedade ou alugueiro”, indican.

Ademais, o PP quere coñecer o nome dos avogados ou do bufete de avogados que se personaron no procedemento, en concreto, nas actuacións realizadas en xaneiro no xulgado Contencioso da Audiencia da Coruña. Finalmente queren ter acceso ao expediente onde consten explicitamente as actuacións feitas por parte do goberno durante o seu mandato. arca