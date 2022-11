O PSOE pensa que se negan a Melide axudas que son básicas

Melide. O Grupo Parlamentario do PSdeG, a instancia dos socialistas de Melide, vén de presentar iniciativas para que a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, “explique as decisións que marxinan a Melide con respecto a outros concellos”, indican dende o partido.

“Indígnanos a denegación de subvencións sen motivación suficiente ou con argumentos máis que dubidosos”, sinalan. As solicitudes “foran presentadas correctamente, cumpren os requisitos esixidos na convocatoria e son actuacións subvencionables”, apunta o PSdeG.

Lembran que “xa no ano 2020 foi denegada unha actuación que se trataba da mellora da Fonte de San Xoán de Furelos, que o final se realizou”. Outra denegación, din, ten data do 30 de agosto do 2022 e foi recorrida en reposición por “falta de motivación” e por “cumprimento dos requisitos establecidos na orde”. Esta subvención pediuse para iniciar a creación dunha senda fluvial polo río Furelos, “que pasando pola aldea do mesmo nome, tería unha lonxitude aproximada de 5 quilómetros. O obxectivo é “pór en valor e difundir os valores ambientais do río Furelos, así como dotar a Melide dunha zona importante para o ocio e o deporte”. C.E.