O rol da muller no eido agroalimentario a análise na EFA arzuá

Arzúa. A EFA Piñeiral de Arzúa acolleu a xornada autonómica enmarcada dentro do programa A posta en valor das mulleres no sector agroalimentario que Red Rural Nacional desenvolve para impulsar o liderazgo feminino. As iniciativas Casa Grande de Xanceda, Trasdeza Natur, Borboriño Xeados, Doces Mamá Teresa e TraloAgro protagonizaron o encontro no que se persegue o fomento do emprendemento e crear rede de contactos entre as mulleres do rural, dar a coñecer os proxectos empresariais, vivencias persoais e laborais e as boas prácticas impulsadas por mulleres rurais como fonte de inspiración para as vindeiras xeracións.

María José Tallón, de Trasdeza Natur, María Bermúdez de Casa Grande de Xanceda, Sandra Aldrey Martínez de Borboriños Xeados, Andrea González de Doces Mamá Teresa e Isabelle Gómez de TraloAgro expuxeron os seus proxectos, retos e inquidanzas futuros ao tempo que coincidiron en afirmar que o rural é un medio diferente de facer as cousas. “Unha empresa non é só un xeito de ganarse a vida, senón un xeito de facer comunidade. No rural fai falla facer rede, e ir mais alá da venda dun produto”, afirmou Andrea. C.E.