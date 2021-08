Observación astronómica no campo da festa de Arzúa

Arzúa. Mañá mércores levaráse a cabo no Cruceiro de Santa María, no campo da festa de Arzúa, ás 22.00 horas, unha das xornadas astronómicas do programa Camiños de Estrelas (Xacobeo 21-22) que a Universidade de Santiago (USC), a través do OARMA, propuxo desenvolver á Axencia de Turismo de Galicia en localidades polas que pasan as rutas xacobeas do norte.

A actividade terá dúas fases. Na primeira delas farase unha presentación na que non só se abondará nos obxectos que se van observar, senón que, e sobre todo, se falará sobre a secular relación do Camiño de Santiago coa Vía Láctea, guía fundamental nos amenceres do verán, xa que logo a posición da galaxia neses momentos está en dirección leste-oeste, marcando polo tanto o sentido cara o sepulcro do Apóstolo Santiago. A segunda fase terá á súa vez dúas partes. Unha primeira na que se identificarán constelacións a simple vista, así como a propia Vía Láctea, e unha segunda na que se fará uso de telescopios portátiles cos que poder ver con todo detalle a lúa. O aforo é reducido, é de balde, e o acceso será por orde de chegada. Hai que manter distancias. c.e.